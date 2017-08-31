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Kolundaki Bilezikleri Satıp Tavuk Çiftliği Kurdu

KOLUNDAKİ BİLEZİKLERİ SATIP TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU

Erzincanlı ev hanımı Nuriye Beket Çakmak, biriktirdiği para ve kolundaki bileziklerini satarak 40 bin kapasiteli tavuk çiftliği kurdu.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Kolundaki Bilezikleri Satıp Tavuk Çiftliği Kurdu(8/10)4

Erzincanlı 43 yaşındaki ev hanımı Nuriye Beket Çakmak, köy hayatı ve tavuklara olan sevgisinden dolayı biriktirdiği para ve kolundaki bileziklerini satıp 40 bin kapasiteli tavuk çiftliği kurarak hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de kendi işinin patronu oldu.

45 GÜNDE PARA KAZANMAYA BAŞLADI

Kuruluş aşamasında, daha önce herhangi bir işte çalışmamasına rağmen tek başına büyük emek verdiği çiftlikte beslediği civcivlerini veteriner hekim kontrolünde 45 günde büyütüp kesilecek aşamaya getiren Çakmak, tavukları Et ve Süt Kurumu Kombinasına kesime gönderip satarak hem borçlarını ödemeye hem de para kazanmaya başladı.

İŞİ BÜYÜTÜNCE 5 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Yeniden civciv alarak çiftliğinde besleyip aynı şekilde satan Çakmak, kısa sürede işlerini büyütünce kendisine yardımcı olacak 5 kişiye istihdam sağladı.

Çakmak, her gün yaklaşık 10 saatini çiftlikte geçirip, tavuklarının yemlemesinden suluk ve yemliklerinin temizliğine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

İşini biraz daha büyüterek kendine ait bir çiftlik satın almayı amaçlayan Çakmak, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin, istihdam sağlamanın ve ailesinin geçimine katkıda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

"ZOR AMA ZEVKLİ BİR İŞ"

Nuriye Beket Çakmak, AA muhabirine, çiftliğin kapasitesini büyütmeyi hedeflediğini dile getirerek,"Daha önce ev hanımıydım, herhangi bir işle uğraşmadım. Hayalimi gerçekleştirmek için bu işi yapmaya karar verdim ve bunu başardığım için çok mutluyum. Evde oturan kadınlara böyle bir işle uğraşmalarını öneriyorum. Zor fakat zevkli bir iş. Burası 40 bin kapasiteli, tek isteğim ve hedefim 60 bin kapasiteli bir çiftlik kurup kendi çiftliğimin sahibi olmak." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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