KOLUNA YAPTIRDIĞI DÖVME BAŞINI YAKTI, ANINDA GÖZALTINA ALINDI
Kayseri'de koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran Kaan Ayhan A. yakalandı. Gözaltına alınan vatandaşın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği de ortaya çıktı.
Kayseri'de koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran bir kişi gözaltına alındı.
ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞ
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile devlet büyüklerine ağır küfürler ve hakaretler eden Kaan Ayhan A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
KOLUNDA YURTTA SULH KONSEYİ DÖVMESİ VAR
Sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyici ve övücü yazıları da tespit edilen, tekel bayiinde çalışan Kaan Ayhan A.'nın hain darbe girişimini yapan sözde Yurtta Sulh Konseyi yazısını koluna dövme yaptırdığı da belirlendi.
Gözaltına alınan Kaan Ayhan A. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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