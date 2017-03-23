

Bursa'da torbacılık yaptığı iddia edilen zehir taciri tutuklandı. Polis, evdeki koltuğun gizli bölmesine saklanmış uyuşturucuları kısa sürede buldu.







Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde H.D., S.T., T.Y. ve R.K.'nın üzerinde uyuşturucu buldu. Şahısların 4 adet ectasy ve bir miktar bonzaiyi C.Ç.'den aldığı tespit edildi.







kaynak:haberler