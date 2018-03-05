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Koltuk sallanıyor, Cenk için sürpriz hoca geliyor

KOLTUK SALLANIYOR, CENK İÇİN SÜRPRİZ HOCA GELİYOR

İngiliz basını, Arsenal'daki geleceği tartışılan Arsene Wenger için Everton'ın teklif yapacağını yazdı.

Tarih : 05 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Koltuk Sallanıyor, Cenk İçin Sürpriz Hoca Geliyor(10/10)6

Premier Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'in takımdan gönderileceği ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

İngiliz basınında Allardayce'in yerine düşünülen isimle ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Arsenal'daki geleceği tartışılan Wenger'e sezon sonunda teklif yapılacağı ifade edildi.

FONSECA'NIN ADI ANILMIŞTI

Daha önce de Shkahtar Donetsk'in başarılı çalıştırıcısı Daniel Fonseca'nın adı Everton'la anılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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