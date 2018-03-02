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Koltuk metrelerce öteye fırladı! 1 öğrenci öldü, 12 yaralı

KOLTUK METRELERCE ÖTEYE FIRLADI! 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 12 YARALI

Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Bir öğrencinin yaşımı yitirdiği 12 kişinin de yaralandığı kazada servisin koltuğunun metrelerce öteye fırladığı görüldü.

Tarih : 02 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Koltuk Metrelerce Öteye Fırladı! 1 Öğrenci Öldü, 12 Yaralı(6/10)2

Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 12 kişi yaralandı.

VİNCE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı.

12 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir öğrenci hayatını kaybetti. Kaza öğrenci ve sürücülerinde aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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