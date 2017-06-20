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koltuk altınıza patates koyarsanız...

KOLTUK ALTINIZA PATATES KOYARSANIZ...

Patates doğal beyazlatma için mükemmel bir sebzedir.

Tarih : 20 Haziran 2017, 14:48
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Patates doğal beyazlatma için mükemmel bir sebzedir. Hafif asitli olan patatesi koltuk altı kararmalarından kurtulmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ilk önce patatesleri dilimleyin.



Ardından da dilimlerle koltuk altınızı ovalayın. 10 dakikalık ovalama işleminden sonra koltuk altınızı ılık suyla yıkayın. Bu kürü haftada üç kez uygulayın.



 



kaynak:sabah








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