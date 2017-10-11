KOLOMBİYALI FUTBOLCU FALCAO, MAÇTA RAKİPLE KONUŞTU: SONUÇ İŞİMİZE YARAR, ATAK YAPMAYIN
Dünya Kupası Elemelerinde Kolombiya forması giyen Falcao, Perulu futbolcularla maç içinde konuştu, "Atak yapmayın. Bu sonuç ikimize de yarar." dedi.
2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Peru-Kolombiya maçında ilginç dakikalar yaşandı.
Dünya Kupası'na katılmak için kıyasıya bir yarışın olduğu Güney Amerika Grubu'nda oynanan Peru-Kolombiya maçı etik olmayan görüntülere sahne oldu.
"1-1 İŞİMİZE GELİR, ATAK YAPMAYIN"
Mücadelenin son dakikalarında Şili'nin Brezilya karşısında 2-0 yenik durumda olduğunu öğrenen Falcao, Perulu futbolcularla konuşarak 1-1'lik sonucun iki takımın da işine yaradığını anlattı. Maçın 1-1 bitmesi durumunda Kolombiya, Dünya Kupası'na direkt gidecek, Peru da play-off'a kalacaktı.
Falcao'nun 3-4 Perulu futbolcuyla konuşmasının ardından Peru uzun süre kendi yarı sahasında top çevirdi ve atağa kalkmadı. Kolombiyalı futbolcular da baskı yapmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. İki takım da bir nevi istediğini alırken, Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
PERU PLAY-OFF'A KALDI
Peru'nun yenilmesi durumunda Şili play-off'a kalacaktı ancak Kolombiya beraberliğiyle 1 puanı alan Peru, play-off turuna kaldı ve Yeni Zelanda'ya karşı Dünya Kupası'na gitme mücadelesi verecek.
Kaynak: haberinburada
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