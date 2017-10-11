Dünya Kupası Elemelerinde Kolombiya forması giyen Falcao, Perulu futbolcularla maç içinde konuştu, "Atak yapmayın. Bu sonuç ikimize de yarar." dedi.

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Peru-Kolombiya maçında ilginç dakikalar yaşandı.

Dünya Kupası'na katılmak için kıyasıya bir yarışın olduğu Güney Amerika Grubu'nda oynanan Peru-Kolombiya maçı etik olmayan görüntülere sahne oldu.

"1-1 İŞİMİZE GELİR, ATAK YAPMAYIN"

Mücadelenin son dakikalarında Şili'nin Brezilya karşısında 2-0 yenik durumda olduğunu öğrenen Falcao, Perulu futbolcularla konuşarak 1-1'lik sonucun iki takımın da işine yaradığını anlattı. Maçın 1-1 bitmesi durumunda Kolombiya, Dünya Kupası'na direkt gidecek, Peru da play-off'a kalacaktı.

Falcao'nun 3-4 Perulu futbolcuyla konuşmasının ardından Peru uzun süre kendi yarı sahasında top çevirdi ve atağa kalkmadı. Kolombiyalı futbolcular da baskı yapmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. İki takım da bir nevi istediğini alırken, Brezilya'ya 3-0 yenilen Şili, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

PERU PLAY-OFF'A KALDI

Peru'nun yenilmesi durumunda Şili play-off'a kalacaktı ancak Kolombiya beraberliğiyle 1 puanı alan Peru, play-off turuna kaldı ve Yeni Zelanda'ya karşı Dünya Kupası'na gitme mücadelesi verecek.

Kaynak: haberinburada