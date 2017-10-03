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Kolombiya'dan Keşan'a gelin geldi, Roman havasıyla kurtlarını döktü

KOLOMBİYA'DAN KEŞAN'A GELİN GELDİ, ROMAN HAVASIYLA KURTLARINI DÖKTÜ

Keşanlı Serkan, internette tanıştığı Kolombiyalı avukat Natalia'yı yine internet üzerinden Türk usulü istedi. Çift, Keşan'daki düğünle dünyaevine girdi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Kolombiya'dan Keşan'a Gelin Geldi, Roman Havasıyla Kurtlarını Döktü(6/10)2

Keşanlı aile, Kolombiya'ya gidemeyince internet üzerinden istedikleri gelinle oğullarını evlendirdi.

İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞTILAR

Keşanlı Serkan Ceviz, 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi'ndeki eğitimi sırasında internet üzerinden Kolombiya'da avukatlık yapan Natalia Maria Martinez'le tanıştı.

GELİNİ DE İNTERNETTEN İSTEDİLER

Arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüşmesi üzerine Serkan Ceviz, Martinez ailesiyle tanışmak için Kolombiya'ya gitti.

Martinez ailesinin onay vermesi üzerine Keşan'a dönen Serkan Ceviz'in ailesi Kolombiya'ya gidemediği için gelin adayını ailesinden internet üzerinden Türk usülü istedi.KEŞAN'DA DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Evlenmelerine ailelerince onay verilen Serkan ve Natalia çifti, Keşan'daki düğünle dünyaevine girdi.

Çiftin Kolombiya'da yaşamaya karar verdiği öğrenildi.

TRAKYA USULÜ DÜĞÜN

Sercan Ceviz ve Natalia Maria Martinez Santos'un düğünü de Trakya usulü yapıldı. Alkışlarla düğünün yapıldığı alana giren çift, açılış dansının ardından düğün pastası kesti. Kolombiyalı gelin, düğünde eşi ve davetlilerle Roman havaları eşliğinde göbek atarak, gece boyunca doyasıya eğlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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