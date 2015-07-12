O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kolombiya'dan gelip bursa'da hırsızlık yaptılar

KOLOMBİYA'DAN GELİP BURSA'DA HIRSIZLIK YAPTILAR

Bir işyerinden cep telefonu ve güneş gözlüğü çalan iki kişi, güvenlik kamerasından kaçamadı.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 10:50
Puan Ver : Kolombiya'dan Gelip Bursa'da Hırsızlık Yaptılar(8.3/10)12


Bir işyerinden cep telefonu ve güneş gözlüğü çalan iki kişi, güvenlik kamerasından kaçamadı.



Merkez Yıldırım ilçesinde gözlük satan bir işyerine giren G.H.C. (25) isimli erkek ve K.J.T.J. (23) isimli kadın Kolombiyalı, alacakmış gibi yaparak gözlüklere bakmaya başladı. Bir süre sonra G.H.C.'nin, işyerinin çalışanını oyalamasını fırsat bilen K.J.T.J.'nin, vitrindeki 500 lira değerindeki güneş gözlüğü ve 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çaldığı iddia edildi. Ardından başka müşterilerin gelmesiyle işyerinden çıkan iki turist, oradan uzaklaştı.



Bir süre sonra cep telefonu ve bir güneş gözlüğünün yerinde olmadığını fark eden çalışan, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Kolombiyalıların aldığını gördü. Haber vermesiyle olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı arabanın plakasını tespit eden polis, kiralık olduğu belirlenen arabadaki şüphelileri Yalova'da yakalayarak gözaltı aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından, hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Kolombiyalı zanlılardan K.J.T.J.'nin ağladığı görüldü. İki zanlı tutuklandı.








Etiketler: Kolombiya  Dan  Gelip  Bursa  Da  Hırsızlık  Yaptılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER