

Bir işyerinden cep telefonu ve güneş gözlüğü çalan iki kişi, güvenlik kamerasından kaçamadı.







Merkez Yıldırım ilçesinde gözlük satan bir işyerine giren G.H.C. (25) isimli erkek ve K.J.T.J. (23) isimli kadın Kolombiyalı, alacakmış gibi yaparak gözlüklere bakmaya başladı. Bir süre sonra G.H.C.'nin, işyerinin çalışanını oyalamasını fırsat bilen K.J.T.J.'nin, vitrindeki 500 lira değerindeki güneş gözlüğü ve 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çaldığı iddia edildi. Ardından başka müşterilerin gelmesiyle işyerinden çıkan iki turist, oradan uzaklaştı.







Bir süre sonra cep telefonu ve bir güneş gözlüğünün yerinde olmadığını fark eden çalışan, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Kolombiyalıların aldığını gördü. Haber vermesiyle olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı arabanın plakasını tespit eden polis, kiralık olduğu belirlenen arabadaki şüphelileri Yalova'da yakalayarak gözaltı aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından, hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Kolombiyalı zanlılardan K.J.T.J.'nin ağladığı görüldü. İki zanlı tutuklandı.