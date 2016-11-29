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kolombiya'da yaşanan uçak faciasında ölü sayısı açıklandı

KOLOMBİYA'DA YAŞANAN UÇAK FACİASINDA ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

Bolivya'dan 81 kişiyle havalanan yolcu uçağı, Medellin uluslararası havalimanına kilometreler kala düştü.

Tarih : 29 Kasım 2016, 12:18
Puan Ver : Kolombiya'da Yaşanan Uçak Faciasında Ölü Sayısı Açıklandı(5/10)6


Bolivya'dan 81 kişiyle havalanan yolcu uçağı, Medellin uluslararası havalimanına kilometreler kala düştü. Gelen son dakika bilgisine göre, uçaktaki 72 yolcu arasında Brezilya futbol takımı Chapecoense'nin 22 oyuncusu da yer alıyordu.



Kaza bölgesinden ilk sevindiren haber geldi, beş kişi yaralı kurtuldu. Kurtulanlar arasında üç futbolcu da var. Uçaktaki 75 kişi öldü, bir kişinin akıbetiyle ilgili ise henüz bir bilgi yok.



Kolombiya sivil havacılık yetkilisi "Uçak yaklaşırken acil durum çağrısı yaptı. Hemen iniş önceliği verdim ancak sonra irtibat kayboldu" açıklamasını yaptı.



 



kaynak:milliyet








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