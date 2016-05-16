

Kolombiya polisi, Panama sınırına yakın bir çiftlikte yeraltı tünellerine saklanmış 8 ton kokain buldu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 240 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.







Kokaini ele geçiren polisi Twitter'dan tebrik eden Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "Operasyon tarihimizin en büyüğü" diye yazdı.







Kokain, Antioquia bölgesindeki Turbo kasabasında bir muz çiftliğinde bulundu. Operasyonda üç kişi tutuklandı, üç kişi de aranıyor.







Uyuşturucunun Usuga çetesine ait olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri çetenin liderinin yakalanması için 5 milyon dolar para ödülü koymuştu.