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kolombiya'da eln saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

KOLOMBİYA'DA ELN SALDIRISI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kolombiya'nın Arauca yönetim bölgesinde, gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Tarih : 29 Mart 2017, 11:37
Puan Ver : Kolombiya'da Eln Saldırısı: 2 Ölü, 3 Yaralı(8/10)9


Kolombiya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela sınırındaki yönetim bölgesi Arauca'ya bağlı Fortul kentine doğru giden konvoya yönelik saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı duyuruldu.



Saldırıda, sivil bir yolcu otobüsünde bulunan askerleri koruyan güvenlik güçlerinin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, eylemin ELN'ye bağlı Omaira Montoya Henao grubu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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