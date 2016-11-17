Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..

kolombiya'da bombalı saldırı!

KOLOMBİYA'DA BOMBALI SALDIRI!

Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 17'si polis ve 2'si sivil 19 kişi yaralandı

Tarih : 17 Kasım 2016, 09:14
Puan Ver : Kolombiya'da Bombalı Saldırı!(6/10)7


Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesinde yaşanan bombalı saldırıda 17'si polis, ikisi sivil 19 kişi yaralandı.



Venezuela sınırında bulunan eyaletin başkenti Cucuta'da düzenlenen bombalı saldırıda, terörle mücadele polislerini taşıyan kamyon hedef alındı.



Çevredeki evlerin de hasar gördüğü, 17 polis ve iki sivilin yaralandığı saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldı.



Polis, saldırının failleriyle ilgili bilgi verebilecek olanlara 50 milyon peso ödeneceğini açıkladı.



Kolombiya basınında yer verilen haberlerde, saldırının bölgede etkili olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kolombiya  Da  Bombalı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER