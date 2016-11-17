

Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesinde yaşanan bombalı saldırıda 17'si polis, ikisi sivil 19 kişi yaralandı.







Venezuela sınırında bulunan eyaletin başkenti Cucuta'da düzenlenen bombalı saldırıda, terörle mücadele polislerini taşıyan kamyon hedef alındı.







Çevredeki evlerin de hasar gördüğü, 17 polis ve iki sivilin yaralandığı saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldı.







Polis, saldırının failleriyle ilgili bilgi verebilecek olanlara 50 milyon peso ödeneceğini açıkladı.







Kolombiya basınında yer verilen haberlerde, saldırının bölgede etkili olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.







kaynak:habertürk