

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde küçük bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Tolima yönetim bölgesine bağlı Melgar kentinden Bogota'nın kuzeyindeki Guaymaral askeri üssüne gitmek üzere havalanan Cessna Caravan tipi askeri uçak, yerel saatle 17.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.







İnişe geçtiği sırada bölgedeki Manjui Dağı'na düşen uçakta bulunan 4 askeri mürettebat ve 4 sivilden kurtulan olmadı.







Kolombiya basınında, uçağın dağdaki iletişim antenine çarparak düştüğü yönündeki iddialara yer verilerek, yetkililerin bu konuda soruşturmasının sürdüğü bildirildi.







Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.







kaynak:gazetevatan