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kolombiya'da 52 yıllık savaş sona erdi

KOLOMBİYA'DA 52 YILLIK SAVAŞ SONA ERDİ

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ile hükümet arasında yarım yüzyılı aşan savaşı sona erdiren barış anlaşması imzalandı. ABD Başkanı Obama, Kolombiya Devlet Başkanı Santos'u telefonla arayıp kutladı

Tarih : 25 Ağustos 2016, 10:38
Puan Ver : Kolombiya'da 52 Yıllık Savaş Sona Erdi(0/10)


Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Kolombiya Hükümeti arasında 52 yıllık savaşı sona erdiren "tarihi" nitelikteki barış anlaşması Küba'da imzalandı. Hükümet ile FARC arasında Kasım 2012'den bu yana yaklaşık 4 yıldır Küba'nın başkenti Havana'da devam eden barış müzakerelerinde nihai anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Küba'da gerçekleştirilen müzakereler sonucu kabul edilen anlaşmaya, Kolombiya delegasyonu adına Humberto de la Calle ile FARC adına Ivan Marquez imza attı. Taraflar, imzalardan sonra yaptıkları ortak açıklamada, "Kolombiya hükümeti ve FARC, nihai, tam ve kesin bir anlaşmaya ulaştığımızı duyuruyoruz." ifadesini kullandı. Humberto de la Calle daha sonra yaptığı açıklamada ise "Hedefimize ulaştık." dedi. Bu tarihi imzaların ardından eylül ayı sonu veya ekim ayı başında tarafların yeniden nihai bir görüşme yapacağı belirtildi.








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