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kolarov'da sıcak gelişme!

KOLAROV'DA SICAK GELİŞME!

Beşiktaş, Manchester City'den bonservisini bedelsiz alırsa Sırp sol beke imza parası ödeyecek. Siyah-beyazlılar aksi halde başarılı futbolcuya uzun süreli sözleşme ve yıllık net 2 milyon euro teklif edecek.

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:44
Puan Ver : Kolarov'da Sıcak Gelişme!(9/10)9


Sol bek transferinde Aleksandar Kolarov'u liste başında tutan Beşiktaş Yönetimi, yeni görev dağılımdan sonra Sırp oyuncunun üzerinde daha fazla yoğunlaşmaya başladı.



Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Komite Üyesi Emre Kocadağ ile birlikte yürütülecek transfer çalışmalarında Kolarov'u almak isteyen yönetim iki ayrı ihtimal üzerinde duruyor. Beşiktaş, bonservisi elinde olursa Kolarov'a imza parası vererek yıllık ücretini takım içi dengelere göre ayarlayacak.








Etiketler: Kolarov  Da  Sıcak  Gelişme    haber

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