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kola devinde korkunç olay! kutuların içinden dışkı çıktı

KOLA DEVİNDE KORKUNÇ OLAY! KUTULARIN İÇİNDEN DIŞKI ÇIKTI

Coca Cola'nın Kuzey İrlanda'daki bir fabrikasında kola kutusunun içinde insan dışkısı bulundu. Üretime 15 saat ara veren şirketten açıklama geldi.

Tarih : 28 Mart 2017, 16:28
Puan Ver : Kola Devinde Korkunç Olay! Kutuların İçinden Dışkı Çıktı(7/10)6


Kuzey İrlanda'da bulunan bir Coca Cola fabrikası dışkı kriziyle çalkalandı. Lisburn şehrinde bulunan Coca Coal fabrikasında kutuların içinde insan dışkısı bulununca üretim 15 saat durduruldu.



Coca Cola'dan yapılan açıklamada sözkonusu teneke kutuların hepsinin toplandığı belirtildi. Şirket, satışta bulunan hiçbir ürünün bu olaydan etkilenmediğini ve münferit bir olay olduğunu belirtti.



Belfast Telegraph gazetesinde yer alan bir haberde, teneke kutuların üstlerinin açık geldiği ve doldurulduktan sonra kapatılıp satıldığı belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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