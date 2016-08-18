Klasik kol saatlerinden vazgeçemiyor, ancak akıllı saatleri de beğeniyor musunuz? Artık ikisini de kullanabileceğiniz bir kordon var. Sinn Dual Strap sizlerle.



Klasik kol saatlerinden vazgeçemiyor, ancak akıllı saatleri de beğeniyor musunuz? Artık ikisini de kullanabileceğiniz bir kordon var. Sinn Dual Strap sizlerle.







2013 yılından bu yana büyük ilgi gören akıllı bileklikler ve akıllı saatler, büyük avantajlara sahip olsa da gerek kısa pil ömürleri gerekse kalın yapıları sebebiyle bazı kullanıcıların halen daha uzak durduğu bir ürün ailesi konumunda. Ancak alışkanlıklarınızdan vazgeçmeden akıllı saat kullanmanız mümkün.



Sinn Dual Strap



Almanya merkezli Sinn, Dual Strap yani “çift kayış, koydon” isimli yeni bir ürün duyurdu. Aslında ürün tam olarak isminin karşılığını sunuyor. İki ufak kordondan oluşan ürün, kolunuzda hem klasik kol saati hem de Apple Watch'u taşımanıza olanak tanıyor. Fotoğrafları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.



Kullanıcıların yorumları genel olarak eleştirel tarafta. Çirkin ve başarısız olarak nitelendirilen bu ürünün biraz kaba göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak beğenenler de olacaktır. Ürün hem 38 mm hem de 42 mm olmak üzere iki Apple Watch için de uyumlu olarak satılıyor.



Sinn, Almanya merkezli bir saat üreticisi. “Dual Strap” isimli ürünüyle birlikte kendi saatini de aynı pakette sunuyor. İlginç bir ürün olduğunu söylemeliyiz. Sizce Sinn Dual Strap tercih edeceğiniz bir ürün olur muydu? Yorumlarınızı bekliyoruz.



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