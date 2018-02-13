Karaman'da kokoreççide kendileriyle ilgilenmediği iddiasıyla garsonu tokatlayıp iş yeri sahibinin de başına silah doğrultan komiser yardımcısı ile olaya karışan polis, açığa alındı.

Karaman'da gittiği kokoreççide kendileriyle ilgilenmediği iddiasıyla garsonu tokatlayıp, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayarak başına tabanca doğrultan komiser yardımcısı E.E. ile olaya karışan meslektaşı B.Ş., haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Silahlarına el konulan polis memurlarıyla ilgili olayın ardından başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri Karaman'da, iki arkadaşlarıyla birlikte, Fatih Taşkıran'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre "Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?" diyerek kulağını çekip, tokat attı.

BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU

Yemeğin ardından 4 kişi hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran işyeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.'ye, "Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?" diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran'ı yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Arbede sırasında E.E., tabancasını çıkartıp Taşkıran'ın başına doğrulttu.

Diğer polis memuru B.Ş. de garsona saldırıp, dövdü. Kavga, diğer iş yeri çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında müşteriler ise korkup, panik içinde dışarı çıktı.

SİLAHLARINA EL KONULDU

Olayın ardından ifadeleri alınıp, serbest bırakılan komiser yardımcısı E.E. ve özel harekat polisi B.Ş. hakkında Karaman Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polisler, açığa alınıp, silahlarına el konuldu. İdari soruşturmanın yanı sıra, kavgayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

Karaman Valiliği de olayın ardından yaptığı açıklamada işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda yaşanan, dışarıda da devam eden olay sırasında polislerden biri tarafından havaya 2 el ateş edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kaynak: haberinburada