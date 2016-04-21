O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kokainle yakalanan adamdan ilginç savunma

KOKAİNLE YAKALANAN ADAMDAN İLGİNÇ SAVUNMA

Yaklaşık 2 ay önce Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Ankara'dan Samsun'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Tarih : 21 Nisan 2016, 17:07
Puan Ver : Kokainle Yakalanan Adamdan İlginç Savunma(6/10)4


Yaklaşık 2 ay önce Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Ankara'dan Samsun'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Samsun'a giriş yapan otomobili takibe alan ekipler, Canik İlçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde durdurdu.



Otomobildeki Mustafa Özbek'in yapılan üst aramasında, çamaşırının içinde 5 paket halinde 50 gram kokain ile 3 ayrı paket halinde 3 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, 'satıcı değil içici olduğunu' öne sürdü. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Mustafa Özbek hakkında Samsun 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"Burada 4- 5 günde içecektim"



Yargılanmasına bugün başlanan sanık Mustafa Özbek, emekli zabıta memuru olduğunu ve Ankara'da medikal firması bulunduğunu belirterek kendini şöyle savundu:



"Tanıklardan H.Ç. adlı şahısı 2 yıldır tanırım. Diğer tanık F.T.'yi de H.Ç. vasıtasıyla tanıdım. Uzun süredir esrar içerim, ancak kokaini bulduğumda içiyorum. Kokaini İstanbul'dan kahveci Ahmet diye birinden 2 bin 500 liraya aldım. Ele geçen uyuşturucuyu da burada içmek için getirdim. İki şahısla daha önce de kokain kullandık. Birlikte içmek için getirdim. Ben Samsun'da 4- 5 gün kalacaktım. Günde 100 gram kokain kullanılabiliyor. Suçsuzum beraatimi istiyorum."



Savcı: "Bir kişi 833 günde tüketebilir"



Mahkeme heyeti daha sonra F.T.'yi tanık olarak dinledi. Diğer tanık ise gelmedi. Sanık ifadesinin ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ele geçen kokain miktarının bir kişinin kullanma sınırları içerisinde 833 günde tüketilebileceğinin belirlendiğini, sanığın uyuşturucu suçundan çok sayıda suç kaydının bulunması nedeniyle uyuşturucu ticaretinden cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mustafa Özbek'iN, ele geçen kokain miktarının fazlalığı nedeniyle uyuşturucu ticareti yaptığına karar verip 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.








Etiketler: Kokainle  Yakalanan  Adamdan  İlginç  Savunma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER