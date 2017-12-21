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Kokain kullanan futbolcuya FIFA'dan af çıktı

KOKAİN KULLANAN FUTBOLCUYA FIFA'DAN AF ÇIKTI

FIFA, kokain kullanan Perulu golcü Guerrero'ya verilen bir yıl men cezasını 6 aya indirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupasında oynayabilecek.

Tarih : 21 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Kokain Kullanan Futbolcuya Fıfa'dan Af Çıktı(10/10)6

FIFA, kokain kullandığı tespit edilen Perulu golcü Paolo Guerrero'ya verilen bir yıl futboldan men cezasını 6 aya indirdi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki Guerrero'ya 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testlerinde kokain maddesine rastlandığı için verilen bir yıllık men cezasının 6 aya indirildiği belirtildi.

DÜNYA KUPASINDA OYNAYABİLECEK

Açıklamada, Guerrero'nun cezasının 3 Kasım 2017'den itibaren geçerli olduğu hatırlatıldı. Bu kararın ardından Guerrero, Peru Milli Takımının kadrosuna dahil edilmesi halinde Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupasında forma giyebilecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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