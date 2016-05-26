

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, kök hücre alanındaki gelişmelerin son derece hızlı olduğunu belirterek, "Bu konuda Türkiye de iyi bir yerde. Öyle görünüyor ki kök hücre konusunda yapılacak yeni buluşlar, var olan bir kısım hastalıkların tedavisinde inanılmaz ölçüde bir çığır açıcı bir çare gibi görünüyor" dedi.







Bilim akademileri gibi dünyada önemli, yeni ve öncelikli konularda ön açıcı, yol gösterici çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini anlatan Acar, bunların arasında kök hücre, kanser, gıda ve beslenme, çevre, bilim, eğitim gibi konularda çalışma gruplarının olduğunu, enerji grubunu da oluşturacaklarını belirtti.







Acar, sağlıkla ilgili kök hücre, kanser, gıda ve beslenme olmak üzere üç çalışma grubunun aktif olduğunu vurgulayarak, bunların hepsinin ulusal ve uluslararası alanda tüm paydaşları dahil ederek, bazı faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı.







Acar, kök hücre alanındaki gelişmelerin son derece hızlı olduğunu belirterek, "Bu konuda Türkiye de iyi bir yerde. Öyle görünüyor ki kök hücre konusunda yapılacak yeni buluşlar, var olan bir kısım hastalıkların tedavisinde inanılmaz ölçüde bir çığır açıcı bir çare gibi görünüyor. İnşallah umudumuz, gayretimiz de o yöndedir" dedi.







TÜBA'nın önemli, öncelikli ve yeni konulara ağırlık verdiğini çünkü kaynaklarının sınırlı olduğunu ifade eden Acar, çalışma grupları oluşturup, faaliyetler gerçekleştirdiklerini vurguladı.







Kök hücrenin, kanserin çalışma grupları arasında yer almasının bunun önemini ifade ettiğini belirten Acar, kök hücre alanında ciddi, ümit verici gelişmeler olduğuna dikkati çekti.