Kodlama eğitimi ve gelecek için önemi konusu bu dönemde belki de üzerinde en çok durulması gereken konular arasında. Geleceğin dünyasında bir yer edinmek istiyorsak içinde yaşadığımız teknolojilerin ardında yatan temeli bilmek zorundayız.



Kim ne derse desin bilim ve teknolojinin daha önce belki de hiçbir zaman olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve gelecekte bu önem seviyesi çok daha artacak. Teknoloji eskiden belki de sadece üretim süreçlerinde, ordularda, büyük şirketlerde veya hükümetlerde yoğun olarak kullanılırken günümüz dünyasında artık hayatımızın her anında gelişmiş teknolojilerle iç içeyiz. Her an yanımızda taşıdığımız akıllı telefonların bile aslında ne kadar gelişmiş bir teknolojinin ürünü olduğunu unutur hale geldik. Teknolojinin hayatımızla bu kadar iç içe geçmiş olması, bu teknolojiyi üretebilmenin de hayati derecede önem kazanmasına yol açıyor. Kodlama eğitimi ve gelecek için önemi burada devreye giriyor.



Gelecekte teknolojiyi üreten tarafta olmak çok büyük önem taşıyor. Şu dönemde bile teknolojiyi üretenlerle tüketenler arasındaki seviye farkı hızla artıyor. Bilim ve teknolojiye öncelik veren şirket, kurum hatta ülkelerin rakiplerine göre bir değil birkaç adım önde olduğunu, dünyaya yön verebildiklerini görüyoruz. Durumun bu şekilde olması gözleri eğitim sistemine çevirmiş durumda. Mevcut eğitim sisteminin çocukları geleceğin dünyasına ne kadar hazırlayabileceği hakkında çok büyük tartışmalar sürdürülüyor. Peki kodlama eğitimi ve gelecek için önemi ne seviyede?



Teknolojiyi Üretebilenlere İhtiyaç Var



Gençlerin ve çocukların iyi birer eğitim alabilmesi geleceğimizin nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Bazı ülkeler yavaş yavaş eğitim sistemlerini günümüzün ve geleceğin teknolojilerine göre şekillendirmeye başlasa da çoğu yerde hala temelleri 70-80 önce atılmış eğitim sistemleri aynen uygulanmaya devam ediyor. Bu da şimdiki çocukların okullarda aldıkları eğitimle dışarıda yaşadıkları hayat arasında büyük bir uçurum oluşmasına neden oluyor. Birçok ülke bunun farkına varıp gerekli adımları atmaya başladı. Kodlama eğitimi ve gelecek için önemi birçok toplum tarafından da önemseniyor.



Teknoloji üretebilen donanımlı kişilere olan talep büyük oranda arttı ve dünya çapında mevcut sistemler bu talebi karşılayamamaya başladı. Üniversiteler artık bilgisayar bilimleri alanında daha fazla öğrenci istiyor, internet, yazılım ve oyun şirketleri daha fazla yazılımcıya ihtiyaç duyuyor, geniş çaplı üretim yapan şirketler kendiler için üretim sistemleri tasarlayabilecek çalışanlar talep ediyor, hükümetler bile artık yüksek teknoloji tabanlı girişimlere daha çok destek veriyor. Tüm bunları karşılamanın yolu ise gelecek nesilleri bilgisayar bilimleri ve kodlamayla erkenden buluşturmaktan geçiyor. Bu trend tüm dünyayı yavaşça sarıyor. Elbette bazı ülkeler erken yol almanın avantajına sahip fakat yine de geride kalanlar için henüz çok geç kalınmış değil.



Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız