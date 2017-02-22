Kodlama eğitimi neden ve ne zaman başlamalı sorusuna uzman görüşlerini derleyerek bir yanıt getirmeye çalıştık. Kodlama gerçekten ne kadar önemli, faydaları neler, çocuklar için ne gibi fırsatlar var? Hepsini yazımızda bulabilirsiniz.



Kodlama eğitimi neden ve ne zaman başlamalı sorusuna uzman görüşlerini derleyerek bir yanıt getirmeye çalıştık. Kodlama gerçekten ne kadar önemli, faydaları neler, çocuklar için ne gibi fırsatlar var? Hepsini yazımızda bulabilirsiniz.



Çocuklarınızın kodlama öğrenmek için çok küçük mü olduğunu düşünüyorsunuz? Bizce bu düşüncenizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Kodlama ya da programlama temel olarak bir bilgisayara, bir uygulamaya, bir telefona ya da bir web sitesine ne yapmasını istediğini söylemek olarak tanımlanabilir. Hatta bazı eğitimciler kodlamanın okuma-yazma kadar önemli olduğunu ve kodlamanın en azından temellerinin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Kodlama eğitimi neden ve ne zaman başlamalı soruları kafaları kurcalıyor.



Tüm dünya genelinde, özellikle de gelişmiş olarak nitelendirilen ülkelerde kodlama eğitimi son zamanlarda eğitim alanında üzerinde en çok konuşulan konular arasında. Sadece hükümetler değil, Microsoft gibi dev yazılım şirketleri de kodlama eğitimine yönelik çalışmalar yürütüyorlar.



Kodlama eğitimi hakkında bu derece önemli çalışmalar yürütülürken hem bazı eğitimcilerin, hem de ebeveynlerin akıllarında bazı sorular da oluşmuyor değil. Kodlama eğitimi ne zaman başlamalı? Ne şekilde başlamalı? Herkes kodlama öğrenmeli mi? Bu ve bunun gibi sorular insanların kafasını hala kurcalıyor. Biz de uzman görüşlerini bir araya getirip kodlama eğitimi neden ve ne zaman başlamalı sorusuna bir cevap arayalım istedik.



Dünya Değişti, Ya Eğitim Sistemi?



Günümüzde bilgisayarlar biz tamamını fark etmesek de hayatımızın tümünü sarıyorlar. İletişimden finansa, güvenlikten alışverişe kadar akla gelebilecek hemen her şey bilgisayarlarla yapılır hale geldi. Durum böyle olunca, çevremizdeki dünyayı anlamak eskisinden farklı hale geldi. Yaşadığımız dünyayı daha iyi anlasınlar diye çocuklarımıza fizik, kimya ve biyoloji öğretiyoruz. Ancak artık dünyamız sadece bunlardan ibaret değil. Çocuklar, insan yaşantısını kökünden etkileyen bilgisayarların ve yazılımların nasıl çalıştığını da bilmeliler.



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