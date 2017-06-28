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kodak yeni tabletlerini tanıttı

KODAK YENİ TABLETLERİNİ TANITTI

Bu yılın başında yeni akıllı telefonunu satışa çıkaran Kodak, şimdi de iki yeni tablet çıkardı. Tablet 7 ve Tablet 10 adını taşıyan bu tablet çok yakında satışa çıkacak.

Tarih : 28 Haziran 2017, 10:41
Puan Ver : Kodak Yeni Tabletlerini Tanıttı(9/10)9


Bu yılın başında yeni akıllı telefonunu satışa çıkaran Kodak, şimdi de iki yeni tablet çıkardı. Tablet 7 ve Tablet 10 adını taşıyan bu tablet çok yakında satışa çıkacak.



Fotoğraf ve fotoğraf makineleri ile hatırladığımız Kodak teknoloji dünyasında etkinliğini arttırıyor. Bu yılın başında yeni akıllı telefonunu satışa çıkaran şirket şimdi de tablet pazarına girdi. Şirket, dün iki yeni tablet satışa çıkardı.



Boyutlarından yola çıkarak Kodak Tablet 7 ve Tablet 10 adını taşıyan bu iki tablet oldukça benzer teknik özelliklere sahip. Her iki tablet de 1.3 GHz Mediatek MTK8321 işlemci ve 1 GB RAM'e sahip. Tablet 7'de 16 GB, Tablet 10'da ise 32 GB depolama alanı bulunuyor. Her iki tablette de depolama alanı microSD hafıza kartı ile arttırılabiliyor. Tabletlerde iki kamera bulunuyor. Arka kamera 8 megapiksel, ön kamera ise 2 megapiksel.



Her iki model de Cyberlink uygulaması yüklü olarak geliyor. Cyberlink uygulaması fotoğrafları birçok farklı araçdan faydalanarak düzenlemenizi sağlıyor. Tablet 7 79.99 euroya, Tablet 10 ise 119.99 euroya satışa çıkacak. Her iki tabletin de bu ayın sonunda satışa çıkacağı açıklandı.



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Etiketler: Kodak  Yeni  Tabletlerini  Tanıttı    haber

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