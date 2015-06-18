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kodak ım5 akıllı telefon satışa çıktı

KODAK IM5 AKILLI TELEFON SATIŞA ÇIKTI

Geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen CES 2015 fuarında lanse edilen Kodak markasının ilk akıllı telefonu IM5, Avrupa'da satışa çıktı. Hem kontratlı hem kontratsız satışa çıkan Kodak IM5'in fiyatı 315 Dolar olarak belirlendi.

Tarih : 18 Haziran 2015, 09:40
Puan Ver : Kodak Im5 Akıllı Telefon Satışa Çıktı(10/10)8


Geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen CES 2015 fuarında lanse edilen Kodak markasının ilk akıllı telefonu IM5, Avrupa'da satışa çıktı. Hem kontratlı hem kontratsız satışa çıkan Kodak IM5'in fiyatı 315 Dolar olarak belirlendi.



Fotoğrafçılık sektörünün giderek küçülmesi sebebiyle kendini akıllı telefon sektörüne atan Kodak, geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen CES 2015 fuarında hemen herkesi şaşırtmış ve Android işletim sistemli bir akıllı telefon duyurmuştu. Aradan geçen aylardan sonra Kodak IM5 isimli akıllı telefon, Hollanda'da satışa başlandı, ilerleyen aylarda tüm Avrupa'da satışa çıkacak. Kodak IM5 için Hollanda'da 280 Euro yani yaklaşık 312 Dolar'lık bir fiyat belirlendi.



HD yani 12080 x 720 çözünürlükte 5 inç boyuta sahip ekran, 5 MP ön özçekim ve 13 MP arka ana kamera, 1.7 GHz hıza sahip MediaTek 8 çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 8 GB depolama alanı ve 2100 mAh piliyle Android 4.4 KitKat işletim sistemini kullanan Kodak IM5 modelinin kısa zamanda Android 5.0 Lollipop sürüm güncellemesi alması bekleniyor. Kodak IM5'in öne çıkarılan özelliği ise fotoğrafçılığı yönelik uygulamalar ve Kodak'ın kendine özgü Kodak UI arayüzü.



Apple Watch Edition'ı Parçaladılar!

 






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