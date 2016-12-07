

Geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanan Kodak Ektra isimli fotoğraf odaklı akıllı telefon, bu hafta tüketicilerle buluşacak.



Fotoğraf dünyasının köklü ismi Kodak, akıllı telefon sektöründe şansını ikinci kez denemeye hazırlanıyor. IM5 isimli modelden sonra firma şimdi Ektra isimli yeni akıllı telefonu ile karşımızda.



USB-C portu, MediaTek HelipX20 yongası, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 3000 mAh batarya ve Android Marshmallow işletim sistemi bu telefonla ilgili karşımıza çıkan ilk detaylardan. Peki bu cihazın farkı ne?



Kodak Ektra'nın farkı ne?



Standart bir Android işletim sistemli akıllı telefon olmak dışında Kodak Ektra modelini özel yapan detay, fotoğraf konusundaki becerileri. Çift sensörlü arka kamera, gelişmiş OIS (optik görüntü sabitleme) ve lazer odaklama gibi özelliklere sahip.



PDAF destekli 21 MP çözünürlüğe sahip sensörle gelen telefon f/2.0 diyafram, çift LED flaş, 4K video desteği gibi detaylar ile kompakt bir dijital fotoğraf makinesinden neredeyse farksız. Cihazın ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip.



Geçtiğimiz Ekim ayında duyurulan telefon büyük merak uyandırmıştı. Bu merak, içerisinde bulunduğumuz hafta sona erecek çünkü cihaz 9 Aralık Cuma günü satışa çıkacak.



Yaklaşık 530 dolarlık Avrupa fiyatıyla dikkat çeken cihaz, Media Markt, Amazon, Saturn mağazalarında ve Kodak'ın internet sitesinde satışa çıkıyor. 2017 yılının ilk haftalarında ise daha fazla satış noktasında bu telefonu görmek mümkün olacak. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belirsiz. Ancak ilk model olan Kodak IM5'in ülkemize gelmediğini hatırlatalım.



Samsung Galaxy A5 için Kritik Güncelleme