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kocasının telefonuna casusluk programı yükleyip...

KOCASININ TELEFONUNA CASUSLUK PROGRAMI YÜKLEYİP...

Kocası evde uyurken telefonuna gizlice yüklediği casus programla delil toplayıp boşanma davası açan Ayten T. isimli kadın için 6 yıla kadar hapis isteniyor

Tarih : 24 Şubat 2016, 09:29
Puan Ver : Kocasının Telefonuna Casusluk Programı Yükleyip...(5/10)2


 Kocası evde uyurken telefonuna gizlice yüklediği casus programla delil toplayıp boşanma davası açan Ayten T. isimli kadın için 6 yıla kadar hapis isteniyor İstanbul'da yaşayan Ayten-Rahmi T. çifti 19 yıllık evliydi ve üç çocukları vardı. Evliliklerinin son döneminde şiddetli geçimsizlik yaşadılar. Ayten T. birkaç kez evi terk etti. Ancak hepsinde aileler araya girdi ve evine döndü.



CASUS PROGRAMLA ÖĞRENDİ



Kocasının kendisini aldattığına dair şüpheleri vardı. Evde uyuduğu bir gün şifresiz olan telefonuna casus bir program yükledi. Program sayesinde telefondaki bütün mesajlar ve fotoğraflar mail adresine geldi. Kocasının kendisini aldattığından emin oldu ve boşanma davası açtı. Casus programla elde ettiği mesajları ve fotoğrafları, mahkemeye delil olarak sundu. 2 bin lira tedbir nafakası, 100 bin lira da maddi manevi tazminat istedi. Boşanma davası sürüyor.



VE KARŞI HAMLE



Ancak Ayten T.'nin ve avukatının unuttuğu bir yasa vardı. Boşanma davasında dosyaya konan ve yasak aşkı ortaya çıkaran delillerin toplanma şekli suçtu. Bunu bilen davalı koca Rahmi T. ve avukatı karşı atağa geçti. Casus program yükleyen Ayten T.'yi şikayet etti. Soruşturmanın ardından Ayten T. hakkında "Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme vb. haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek" suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.








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