Kocasının borcu yüzünden restoranına haciz geldiği iddia edilen Yeliz Yeşilmen, "Restoran babamın üzerine ben sadece işletiyorum. Ayrıca 190 bin para değil, benim arabam 600 bin TL" dedi.

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Akbaş'ın yıllar önceki borçları başlarına bela oldu.

"RESTORAN BABAMIN ÜZERİNE"

Haciz memurlarının iş yerine gelmesi üzerine aracıyla hızla uzaklaştığı iddia edilen Yeliz Yeşilmen, konuyla ilgili şunları söyledi: "Eşim Ali Bey'in çok eskiden süregelen bir meselesi bu. Kendisi haklı ancak dava hâlâ sonuçlanmadı. Ayrıca restoran eşimin değil, babamın üstüne. Ben de işletmecisiyim. Ali Bey'in restoranımızla bir bağlantısı yok. Hesap kitap bende. Ayrıca neden kaçayım? Çocuklarımı okuldan almak için restorandan çıkmıştım."

"190 BİN TL AZ PARA"

Dün gece gerçekleşen bir ödül törenine katılan Yeliz Yeşilmen, olayın büyütüldüğünü ve "190 bin TL az bir para. Zaten benim arabam 600 Bin TL" dedi.

Kaynak: haberinburada