Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrinde, öfkeli kadın, kocasının metresi olduğunu iddia ettiği hemcinsini saçlarından tutup yere yatırdı, ardından tekme tokat dövdü.

Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrindeki Luannan ilçesinin sokaklarında çekilen inanılmaz görüntüler 28 Şubat'ta gerçekleşti.

EŞİNE TELEFON AÇTI

Kocasının metresini yakalayan kadın önce kocasına telefon açtı, sonrada tekme tokat dövdü. 3 senedir kocasıyla birlikte olduğunu söyleyen metresini sokakta yakalayıp saçından tuttu ve eşine telefon açtı.

TEK TOKAT DÖVDÜ, SORANLARA "KOCAMIN METRESİ" DEDİ

Sonrada tekme tokat dövüp eşini beklemeye başladı. Eşinin nasıl dövdüğün görmesini isteyen kadın soranlara ise kocasının metresi olduğun söyledi.Dehşet dolu görüntüler sosyal medya üzerinden tüm dünyaya yayıldı.

Kaynak: haberinburada