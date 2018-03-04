KOCASININ METRESİNİ SAÇINDAN TUTUP SOKAK ORTASINDA BÖYLE DÖVDÜ
Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrinde, öfkeli kadın, kocasının metresi olduğunu iddia ettiği hemcinsini saçlarından tutup yere yatırdı, ardından tekme tokat dövdü.
Kuzey Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrindeki Luannan ilçesinin sokaklarında çekilen inanılmaz görüntüler 28 Şubat'ta gerçekleşti.
EŞİNE TELEFON AÇTI
Kocasının metresini yakalayan kadın önce kocasına telefon açtı, sonrada tekme tokat dövdü. 3 senedir kocasıyla birlikte olduğunu söyleyen metresini sokakta yakalayıp saçından tuttu ve eşine telefon açtı.
TEK TOKAT DÖVDÜ, SORANLARA "KOCAMIN METRESİ" DEDİ
Sonrada tekme tokat dövüp eşini beklemeye başladı. Eşinin nasıl dövdüğün görmesini isteyen kadın soranlara ise kocasının metresi olduğun söyledi.Dehşet dolu görüntüler sosyal medya üzerinden tüm dünyaya yayıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sırp Çetenin Büyük Soygun Planını Uçak Bagaj Fişleri Ele Verdi
- İstanbul'da Adeta Gök Delindi! Meteorolojiden Kritik Uyarı Geldi
- Penisine Sapladığı 7 Cm'lik İğne Ameliyatla Çıkarıldı
- 2 Yunan Askerinin Gözaltındaki Ve Savcılıktaki İfadesi Çelişti!
- Asker Eğlencesinde Tünelde Mermi Yağmuru! Ortalık Savaş Alanına Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar