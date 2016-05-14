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kocasını ışid infazı süsüyle öldürtmek istedi ve...

KOCASINI IŞİD İNFAZI SÜSÜYLE ÖLDÜRTMEK İSTEDİ VE...

İngiltere'de Türkiye kökenli kadın, yine kendisi gibi Türkiye kökenli kocasını öldürtmek için tetikçi tutup 5 bin Sterlin ödeme yapınca polise yakalandı. Kadın katilden kocasının boğazını keserek öldürmesini istedi.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 13:17
Puan Ver : Kocasını Işid İnfazı Süsüyle Öldürtmek İstedi Ve...(8/10)6


İngiltere'de Türkiye kökenli bir kadın, yine kendisi gibi Türkiye kökenli olan eşini öldürtme planı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.



Kadının, Kürt olan kocasını IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) infazı süsüyle öldürtmek istediği belirlendi.

Londra'daki ağır ceza mahkemesi Old Bailey'ye göre Nurcen Taycur adlı kadın parayla eşini öldürtmek istedi.

Taycur bu amaçla bir kişiyle buluşmaya başladı ve ona cinayet için 5000 Sterlin ödeme yapma konusunda anlaştı.

Taycur, Cinayetin bir hırsızlık veya siyasi bir saldırı olarak anlaşılması için bu kişiden kocasını değil bıçakla öldürmesini istedi.

Bu kişiden eşinin boğazını kesmesini isteyen Taycur, kocasının Kürt olduğunu, böyle bir cinayet durumunda akla IŞİD'in geleceğini söyledi.



Bu dönemde polis, Taycur'la ilgili aldığı bir istihbarat üzerine hareket geçti.

Taycur'un kocasını öldürtmek için görüştüğü ve taksi şoförü sandığı kişinin bir sivil polis olmasıyla plan ortaya çıkardı.

Taycur, bu sivil polise, başka bir erkekle ilişkisi olduğunu, bu evlilikten kurtulmak için kocasının ölmesini istediğini belirtti.

Kocasının, Taycur'un kendisini öldürme planından habersiz olduğu bildiriliyor.

Mahkeme, suçlamaları kabul eden Taycur'u altı yıl hapis cezasına çarptırdı.








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