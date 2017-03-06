Ayşe Dudu Günaydın'ın kocasının öldürülmesi halinde kendisine bir takım vaadlerde bulunduğunu ileri süren Veli İlkhan Taşkın, "Bana, cam fabrikasının başına benim geçeceğimi, 300 bin lira vereceğini söyledi" dedi



Antalya'da ayrı yaşadığı eşi Hüseyin Günaydın'ı, serveti için eniştesi Veli İlkhan Taşkın'a öldürttüğü iddia edilen Ayşe Dudu Günaydın, ömürboyu hapse mahkum edildi. 20 yıl 10 ay hapis cezası verilen Taşkın ise cinayeti 300 bin lira ve fabrikada yöneticilik vaadiyle işlediğini; baldızının, "Domuz ölmedi daha, ne zaman yapacaksın" diye baskı yaptığını söyledi.







Çağsan Yalıtım Cam Sanayi'nin sahibi 56 yaşındaki Hüseyin Günaydın, 11 Mayıs 2011 tarihinde pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Günaydın'ın bacanağı 28 yaşındaki Veli İlkhan Taşkın ile arkadaşı 27 yaşındaki Gürcan Yeşilkaya, tutuklandı. İki sanık, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, cinayetten suçlu bulunarak, Mayıs 2013'te ömürboyu hapse mahkum edildi.







kaynak:habertürk