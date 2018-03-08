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'KOCASINDAN DAYAK YİYEN KADINLAR ŞÜKRETMELİ' FETVASINA SORUŞTURMA!


'Kocasından dayak yiyen kadınlar şükretmeli' fetvasına soruşturma!
Tarih : 08 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : 'kocasından Dayak Yiyen Kadınlar Şükretmeli' Fetvasına Soruşturma!(8/10)4

Kadınların dövülmesine yönelik açıklamalarda bulunan Nurettin Yıldız hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan nurettin yıldız hakkında TCK'nın 216/1 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı resen soruşturma başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ERDOĞAN, BOZDAĞ'A TALİMAT VERDİ

Yaşananlardan oldukça rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu AK Parti MYK'da gündeme getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı anlatan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyla ilgilenmesi talimatını verdi.

Erdoğan ayrıca, Diyanet bünyesindeki ilahiyatçıların daha cesur olması gerektiğini söyleyip, Diyanetin, sözde ilahiyatçıların açıklamalarına karşı ön almasını istedi.

AÇIKLAMALARI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Sözde ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "Kadın ve erkeğin asansöre binmesi halvet şartlarını oluşturur", "Battaniye ve yorgan cinsel dürtüleri uyandırmamalı" ve "Erkek kadını dövebilir, kadın şükretmeli" gibi çıkışları gündemde geniş yer tutmuştu.

BAHÇELİ, TOPA TUTMUŞTU: NE ARA BU KADAR SAPIK TÜREDİ?

TBMM'den MHP Grup Toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, kadınlara skandal tavsiyelerde bulunan İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a sert çıkmıştı. Bahçeli, "Meczubun birisi çıkıyor, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Asansöre yabancı erkekle kadının binmesinin sakıncalarından utanmadan bahsedebiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi? Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmamalıdır." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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