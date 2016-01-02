Yeni yılın belki de en acı haberi Sakarya'dan geldi... Geyve İlçesi'nde 80 yaşındaki Süleyman Gökmen evinde yemek masasında kalp krizi geçirerek, 79 yaşındaki eşi Nuriye Gökmen ise evinin dış kapısının önünde donarak öldü.



Orhaniye Mahallesi'nde yerleşim alanının uzağındaki tek katlı evlerinde yaşayan Gökmen çiftinin evine akşam saatlerinde gelen komşuları Nuriye Gökmen'in kapının önündeki cesediyle karşılaşınca içeri girdiler.







Komşuları, Süleyman Korkmaz'ı ise yemek masasının başında ölmüş olarak buldular. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede Süleyman Gökmen'in yemek yerken kalp krizi geçirdiğini, eşi Nuriye Gökmen'in ise yardım istemek için dışarı çıktığı sırada heyecandan fenalaşıp dış kapının önünde yere düştüğünü, burada donarak öldüğünü belirledi.