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Kocası katletmişti! Gül Gülizar'ın tabutunu kadınlar omuzladı

KOCASI KATLETMİŞTİ! GÜL GÜLİZAR'IN TABUTUNU KADINLAR OMUZLADI

Eşi tarafından öldürülen Gül Gülizar Ayalp'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Genç kadının 6 aylık bebeği, yakınları tarafından tabutun üstüne konulunca törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 28 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Kocası Katletmişti! Gül Gülizar'ın Tabutunu Kadınlar Omuzladı(5/10)1

5 aylık Mehmet Kürşat ile 8 yaşındaki Berat Ayalp'ın annesi olan Gül Gülizar Ayalp için Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Cemevi'nde tören düzenlendi. Tören öncesi taziye odasında Gül Gülizar Ayalp'ın yakınları erkek terörüne tepki gösterdi. Cenaze töreninde gelinini kim öldürdüyse cezasının en ağır şekilde verilmesini isteyen Sibel Ayalp, "Kimin parmağı varsa hepsi cezasını çeksin. Oğlum da olsa cezalarını bulsun. Ciğerimizi dağladılar. O yavruları kimsenin anasız babasız koyma hakkı yok. Kanatsız kuşumdu benim sığındı geldi yanıma. Çaresizim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Özel bir televizyon programında 22 gündür aranan Gül Gülizar Ayalp'in cansız bedeni, çalılıklar arasında bulundu. Genç kadını eşinin öldürdüğü iddia edilirken, cinayet anında adamın sevgilisinin de orada olduğu ileri sürüldü.

"KIZIMI ÖLDÜRMÜŞ, GİTMİŞ ÇÖPE ATMIŞ"

Gül Gülizar Ayalp'ın annesi Fatma Palta ise "Hani yapmadım diyorlardı. Benim kızım nerede çıktı. Hepsini Allah'a havale ediyorum" dedi. Kızını öldürenleri Allah'a havale eden Gül Gülizar Ayalp'ın babası Mehmet Efilti ise "4 Mart günü kızım bana geldi. Kemal denen terörist, benim kızımı kandırarak öbür evladını vermek için kızımı kandırmış arabaya bindirmiş. Daha Gaziantep'e gitmeden kızımı öldürmüş. Gitmiş çöpe atmış. 23 gündür çöpte kalmış benim ciğer parem. Sen çürüyene kadar neden söylemedin yerini? Acaba bu insanlıktan nasibini almış mıdır? Buna insan denir mi 80 milyon insan demez. Ben bunu çok iyi biliyorum. En sonunda jandarmamız, polisimiz uydudan arayarak bulmuşlar. Daha diyormuş ki ben öldürmedim. Kim öldürdü? Ben mi? Olayın içindeki bir kişi, 'öldürenler sevgisi ve sevgilisinin kardeşiymiş' diyor. Neden müdahale etmedin onlar öldürdüyse. Ben onları yüce rabbime havale ediyorum" diye konuştu.

TABUTU KADINLAR TARAFINDAN OMUZLANDI

Gül Gülizar Ayalp'ın cenazesi sırasında Berat Ayalp'ın annesinin olduğu fotoğrafı alıp uzun uzun bakması yürekleri dağladı. Kadınlar tarafından omuzlanan kızının tabutunu gören anne Fatma Patta ve ablası Asiye Güven sinir krizleri geçirdi. Gül Gülizar Ayalp'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından Narlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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