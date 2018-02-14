KOCASI İSTEDİ, O YAPTIRDI! ESTETİK AMELİYATLARA 5 MİLYON STERLİN HARCADI, KEDİYE BENZEDİ
Sosyetenin tanınan isimlerinden, ABD'de yaşayan İsviçreli Jocelyn Wildenstein kocasının istediği estetik ameliyatlar için 5 milyon sterline yakın para harcadı.
Plastik cerrahi bağımlısı Jocelyn Wildenstein, 2008'de hayatını kaybeden kocası Alec Wildenstein'i memnun etmek için ameliyatlarına milyonlarca dolar pompaladı.
HEPSİNİ KOCASI İÇİN YAPTIRDI
Sanatla uğraşan ve kedi seven kocası için 5 milyon sterlin harcayan Jocelyn, ameliyatlar için 5 milyon sterlin harcamış ve görünüşünden oldukça memnun. Üst ve alt göz kapağı ameliyatı, kaş kaldırma, yüz germe, dudak dolgun enjeksiyon, çene büyütme, yağ greftleme ve yanak implantları yaptıran 71 yaşındaki kadın, plastik cerrahiye bağımlılığı olmadığını iddia ediyor.
DEVAM EDECEK
Eşi ile boşandıktan sonra 80 milyon sterlin değerinde nafakaya hak kazanan kadın ameliyatlara devam edeceğini söylüyor. 10 milyon sterlin değerindeki bir dairede oturan İsviçreli kadın, Fransız aktris ve ikonik seks sembolü Brigitte Bardot ile karıştırıldığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Gişe Görevlisine 100 Bin Doları Sordular, Cevap Şoke Etti: Yılan Yedi
- Aç Köylüye Piton Piyangosu Vurdu! Devasa Yılanı Pişirip Yediler
- Yunanistan'dan Küstah Açıklama: Türkiye, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki Egemenlik Haklarını İhlal Ediyor
- Büyükbabası Aç Bıraktı, 17 Kiloluk Bir İskelete Döndü!
- Yola Devrilen Devasa Ağaç Küçük Çocuğu Teğet Geçti, Nefes Kesen O Anlar Görüntülendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar