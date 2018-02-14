Plastik cerrahi bağımlısı Jocelyn Wildenstein, 2008'de hayatını kaybeden kocası Alec Wildenstein'i memnun etmek için ameliyatlarına milyonlarca dolar pompaladı.

HEPSİNİ KOCASI İÇİN YAPTIRDI

Sanatla uğraşan ve kedi seven kocası için 5 milyon sterlin harcayan Jocelyn, ameliyatlar için 5 milyon sterlin harcamış ve görünüşünden oldukça memnun. Üst ve alt göz kapağı ameliyatı, kaş kaldırma, yüz germe, dudak dolgun enjeksiyon, çene büyütme, yağ greftleme ve yanak implantları yaptıran 71 yaşındaki kadın, plastik cerrahiye bağımlılığı olmadığını iddia ediyor.

DEVAM EDECEK

Eşi ile boşandıktan sonra 80 milyon sterlin değerinde nafakaya hak kazanan kadın ameliyatlara devam edeceğini söylüyor. 10 milyon sterlin değerindeki bir dairede oturan İsviçreli kadın, Fransız aktris ve ikonik seks sembolü Brigitte Bardot ile karıştırıldığını söyledi.

Kaynak: haberinburada