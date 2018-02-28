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Kocası ile Tartıştı, Oğlunu Camdan Aşağı Attı

KOCASI İLE TARTIŞTI, OĞLUNU CAMDAN AŞAĞI ATTI

Çin'de telefonda kocası ile tartışan anne, 4 yaşındaki oğlunu kaldıkları otelin camından dışarı fırlattı. Gübre çuvallarının üzerine düşen küçük çocuk şans eseri hayatta kaldı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : Kocası İle Tartıştı, Oğlunu Camdan Aşağı Attı(6/10)2

Çin'nin güneyinde eski kocası ile altı ve dört yaşındaki iki oğlunun velayeti üzerine telefonda tartışan anne, dört yaşındaki oğlunu bir otelin üçüncü katın penceresinden aşağı fırlattı.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Şans eseri pencere altında bulunan gübre torbalarının üzerine düşen çocuk kafasından hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Soyadı Zhang olarak açıklanan 35 yaşındaki anne tutuklanırken oğlunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

KOCASI İLE TARTIŞINCA CAMDAN FIRLATTI

Polis; anne ve babanın büyük çocuğun babanın, küçük çocuğun ise annenin yanında kalması için anlaştıklarını, bunun üzerine annenin, kocasından küçük oğlu ile son bir gece geçirmek için iki çocuğunu da yanına alıp bir otele götürdüğünü, kadının sabah kocası ile telefonda tartıştıktan sonra dört yaşındaki çocuğu otel odasının penceresinden dışarı fırlattığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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