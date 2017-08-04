KOCAMAN, TARAFTARA YÜKLENDİ: YAPTIKLARI DOĞRU DEĞİL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, taraftarların Hasan Ali ve Ozan Tufan'ı protesto etmeleri üzerine, "Taraftarların yaptığı doğru değildi." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kocaman, taraftarların Ozan ve Hasan Ali'yi protesto etmesinin doğru olmadığını söylerken, "Birbirimizi aşağıya değil yukarıya doğru çekmeliyiz" dedi.
"UYUM SÜRECİNE KADAR BÖYLE MAÇLAR OLUR"
Sturm Graz maçından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Aykut Kocaman, rakibin zorlu olduğunu kuralar açıklandığı anda söylediğini ifade ederek, "Seyircimizin büyük desteğiyle öne geçmeyi başardık. İkinci gol arayışımız da vardı. Uzun zamandır aynı hocayla çalışan, bireysel kalitenin ötesinde grup kalitesi üst düzey olan bir takım karşısında 2. golü bulamazsanız, maçı zora sokarsınız. Golün geleceği belli miydi derseniz, girişimleri vardı ve inisiyatif Graz'da görünüyordu. Golü yedikten sonra iyi bir refleks gösterdik. Uyum sürecini atlatana dek bu tarz maçlar olacaktır. Maçtaki inisiyatif sürecini biraz daha yükseltmek temel hedefimiz olacak" diye konuştu.
"TARAFTARLARIN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİLDİ"
Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım'ın tribünler tarafından protesto edilmesini değerlendiren Aykut Kocaman, "Bu doğru değildi. Böyle olmaması gerekiyor. Takım bizim takımımız, kulüp bizim kulübümüz ve oyuncular da bizim oyuncumuz. Attığınız bir golden sonra oyunda çoğalabiliyorsunuz, yediğiniz bir golden sonra bir anda küçülmeye başlıyorsunuz. Bu bütün takımlar için geçerli. Şampiyonluk için, Avrupa Ligi için ve Türkiye Kupası için hedefimiz hepsini kazanmak. Bu yolda bu oyuncularla, bu antrenörle, bu yönetimle gideceğiz. Bizim öfkeyle birbirimizi aşağıya çekmeye değil, yukarıya itmemiz gerekiyor. Bu etkenler bir taraftayken, sadece seyircinin çabasıyla da bu olmaz. Beraber koşmaktır bunun temeli. Bu doğru değil. Oyuncuları bu şekilde yukarıya çekemeyiz. Buraya gelen taraftarların da istemeyeceği bir şeydir bu" açıklamasını yaptı.
Kaynak: haberinburada
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