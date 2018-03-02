Şubat'ta Fiyatı En Çok Artan Ürün Maç Bileti Oldu
O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
Sosyal Medya, 8 Şehit Verdiğimiz Çatışmadaki Komutanı Konuşuyor
Komşu Kızına Taktığı Altını Mektupla Geri İsteyen Kadın Konuştu
Deniz Kuvvetleri'nde Fetö Operasyonu: 16 Subay Gözaltında
8 Şehit Verdiğimiz Çatışmanın Kahreden Detayları Ortaya Çıktı
Dolar Yükselişe Geçti
Atak Helikopteri Vurdu, 9 Terörist Öldürüldü
Afrin Şehidi 'istifa Et' Diyen Babasına Böyle Tepki Göstermiş
Mustafa'yı Çıldırtacak Mesaj! Boşanmadan, Eski Aşkı Peşine Düştü
Anderson Talisca'dan Sözleşme İtirafı
Şener Özbayraklı'dan İlginç Derbi Yorumu: Ben Çok Keyif Aldım
Anadolu Efes'in Deplasman Kabusu Sürüyor
Manchester City Deplasmanda Arsenal'i Dağıttı, Tarihe Geçti
Ahmet Nur Çebi Fena Patladı: Hazırlanmış Bir Senaryoydu
Volkan Demirel'den Olay Yaratan Sevinç
Afrin Şehitlerinin Ateşi İzmir Ve Kastamonu'yu Yaktı!
Nişanlı Şehidin Mesajı Yürek Yaktı: Nasipse Döneriz Sevdiklerimize
Faturayı F.Bahçe'ye Kesti: Gerginliğin Sebebini Arkadaşlar Daha Bilir
Ricardo Quaresma'ya Ağır Fatura! İşte Beklenen Ceza

Kocaman maç sonu futbolculara patladı: Cezalarını keseceğim

KOCAMAN MAÇ SONU FUTBOLCULARA PATLADI: CEZALARINI KESECEĞİM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, olaylı geçen derbi sonrası, "Hakemler yüzde 100 haklı, oyuncularımız haksız. Bizim takımdakilerin cezasını ben keseceğim" dedi.

Tarih : 02 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Kocaman Maç Sonu Futbolculara Patladı: Cezalarını Keseceğim(8/10)4

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER HUZURLU MU?"

Hakem kararlarına sert tepki gösteren Aykut Kocaman, "Oyunda kalmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmakta fayda var ama insan nasıl konuşacağını bilmiyor. Hakemleri de büküyorlar, her şeyi büküyorlar. Dört gün önce hakemin büyük yanlışlarıyla maç döndü, adamları da anlıyorum. Kazanacağımız bir maç değildi. Haftalardır kimse görmüyor mu bunları? Tepkim her şeye, atmosfer, hakemler, bize, bu iş değil. Tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller. İlk maçta öyle, ondan sonra de 'Eze eze yendik' diyorlar. Eze ezemi, ezdirile ezdireli mi? Neredeyiz anlamıyorum, bu bir oyun değil. Maçın başında sertlikler başladı. Bu iki maçı yöneten iki hakem de Türkiye'nin en iyi hakemleri, huzur duyuyorlar mı maçlardan sonra, bir baksınlar yani. Anlatacak bir şey yok." dedi.

"OYUNCULARIN CEZASINI KESECEĞİM"

Kırmızı kartlar hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Hakem yüzde 100 haklı, oyuncularımız haksız, en az Beşiktaş'ta 2-3 oyuncusunun atılması gerekiyordu. Bizim takımdakilerin cezasını ben keseceğim, bunu ben yapacağım ama orada da hakem yapacak." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kocaman  Maç  Sonu  Futbolculara  Patladı  Cezalarını  Keseceğim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER