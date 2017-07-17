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KOCAMAN, KİMSENİN OYNATAMADIĞI FUTBOLCUYU GÖKLERE ÇIKARDI


Kocaman, kimsenin oynatamadığı futbolcuyu göklere çıkardı
Tarih : 17 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Kocaman, Kimsenin Oynatamadığı Futbolcuyu Göklere Çıkardı(6/10)2

İsviçre kampındaki hazırlık maçları sonrası takımın durumu ve beklentileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, özellikle Robin van Persie üzerinde durdu. Kocaman, Hollandalı futbolcuyu överken, yeni sezonda ondan çok şey beklediğini aktardı.

Hürriyet'in haberine göre, Kocaman'ın gazetecilerle sohbetinde dile getirdiği görüşleri şöyle:

"HAZIRLIK MAÇLARI İYİ GİDİYOR"

"Geçen yılın bekleyen takım yerine baskı kuran bir takım olduk, alan savunması yapan bir takım olduk. Özgüven sorununu aşmaya çalışıyoruz. Skor kaygısının ötesinde oyunun oturmasını beklemek ve güçlü rakiplerle oynayıp zaaflarımızı görmek için böyle hazırlık maçları yapıyoruz. Çok iyi gidiyor. Ama Fenerbahçe taraftarını da biliyorum. Onları skorlar ilgilendiriyor. Bizim de temel amacımız 27'sinden itibaren skorları lehimize çevirmek.

"TOPAL-SOUZA İKİLİSİ DEĞİŞEBİLİR"

Birkaç yıldır birlikte oynamış oyuncular ile yola çıkıp sonra yavaş yavaş değişikliğe gitmeliyiz. Uyumlu oyuncularla uyum sağlayıp daha sonra değişiklik yapmak istiyoruz. Topal ve Souza ile oynama nedenim bu. Hep onlarla oynayacağım anlamına gelmemeli. Gelen oyuncular da bu uyumlu oyuncularla hızlı uyum sağlayacak. Zaman içerisinde değişiklikler olabileceğini göreceksiniz.

"ROBİN'İN YETENEKLERİ ORTADA"

Eğer Robin Van Persie oynadığı şu oyununun etrafında dönerse Fenerbahçe'yi istediği yere taşıyacak ana oyuncu olacak görünüyor. Biraz daha üstü, biraz daha altında olması çok önemli. Kapasitesini zaten herkes biliyor. Dünya çapında bir oyuncu. Ortaya koyduğu arzuyu ve takım için oyunu sergilemeye devam ederse bizim için çok büyük bir güç olacak. Ben Van Persie'den her şeyi bekliyorum. Arzulu oyunu sürmeli. Yetenekleri zaten ortada.

"1, 2, 3 OYUNCU GELEBİLİR"

Biraz daha oturmalı takım. Nelerin olduğunu gözlemleyeceğiz. Benim gidecek oyuncularla ilgili bir kararım yok. Çok derin bir kadromuz yok şu anda. Salih ve Fernandao'nun döneceğini düşünürsek, 1, belki 2, belki de 3 oyuncunun geleceğini düşünürsek biraz daha derinlik olacak. O zaman gidecek oyuncular ile ilgili konuşabiliriz."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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