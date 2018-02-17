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'Kocam, yasak aşkımı öldürdü' deyince, polis stüdyoyu bastı

'KOCAM, YASAK AŞKIMI ÖLDÜRDÜ' DEYİNCE, POLİS STÜDYOYU BASTI

İstanbul'da iş adamı Sabri Altunbay'ın 12 kurşunla vurularak öldürülmesi olayı aydınlandı. Müge Anlı'nın programına taşınan olayda Altunbay'ın yasak aşkı her şeyi itiraf etti.

Tarih : 17 Şubat 2018, 11:30
Puan Ver : 'kocam, Yasak Aşkımı Öldürdü' Deyince, Polis Stüdyoyu Bastı(8/10)4

İstanbul'da iş adamı Sabri Altunbay'ın evinin önünde 12 kurşunla öldürülmesi olayı, Müge Anlı'nın programında yapılan bir itirafla aydınlandı.

"ÇORLU'DA KOL KOLA GEZİYORLAR"

Olay şöyle gelişti:Arif-Havva Çatal çifti, kızları Safiye Ünlübaş'ın bulunması için Anlı'nın programına başvurdu. İki çocuk annesi 23 yaşındaki kadın aranırken canlı yayına bağlanan akrabalarından biri "Safiye, kayınbiraderi Recep Ünlübaş ile Çorlu'da kol kola geziyor. Bir akrabamızdan 200 bin lira istemişler" dedi.

FOTOĞRAF DA GÖNDERDİ

Bu kişi, programa ikilinin birlikte çekilmiş bir de fotoğrafını gönderdi.

"BİR KERESİNDE BANA TECAVÜZ ETTİ"

Bunun üzerine Safiye Ünlübaş ve kayınbiraderi Recep Ünlübaş önce canlı yayına bağlandı, ardından stüdyoya geldi. İddiaları yalanlayan Safiye Ünlübaş, cinayeti şu sözlerle itiraf etti: "Kocam kumar oynayan biriydi. Eve patronu Sabri Altunbey'i getiriyordu. Bir gün yine patronunu getirdi. Sabri Bey bana 'Bundan sonra kocanın maaşını sana vereceğim' dedi. Kocam da onayladı. Buna bir anlam veremedim. Sonraki günler Sabri Bey eve gelip gitmeye başladı. Bir keresinde bana tecavüz etti. Kocama söyleyemedim. Sabri Bey ile ilişkim oldu.

"ONU ÖLDÜRECEĞİM, SENİ DE BOŞAYACAĞIM"

Bunu daha sonra kocam duydu. Bana 'Onu öldüreceğim, seni de boşayacağım' dedi. Daha sonra Sabri Bey'in öldürüldüğünü duydum. Kocam ortadan kayboldu. Ben de hayatından endişe edip kayınbiraderimle görüştüm ve kocamı bulmak için birlikte Çorlu'ya gittim."

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu itirafın ardından Safiye Ünlübaş ve kayınbiraderi Recep Ünlübaş, stüdyoya gelen polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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