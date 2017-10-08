KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE TIR VE SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 10 YARALI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün, yola çıkan tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
SERVİS, TIR'A ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden ve bir limanda çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen 41 P 8562 plakalı midibüs, Yarımca mevkisinde yola çıkan 34 ZP 7279 plakalı tıra çarparak devrildi.
10 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandığı öğrenilirken, midibüste sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilirken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kaynak: haberinburada
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