KOCAELİ'NDEKİ FABRİKADA YANGIN ÇIKTI
Yangının kaynak yapıldığı sırada çıktığı öne sürülürken, ısı yalıtımında kullanılan hammaddenin yanması sonucu dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Saat 11.00 sıralarında, Dilovası'nda bulunan Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) içerisinde bulunan ısı yalıtım malzemeleri üreten İzocam Fabrikası'nda yangın çıktı. Isı yalıtım malzemelerinin üretiminde kullanılan hammadde ve depo bölümünde yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine Dilovası,
Gebze ve İzmit'ten çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzüne doğru uzarken, tüm bölgeden görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
kaynak:mynet
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