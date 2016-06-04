

Alınan bilgiye göre, Kefken'de balık tutmak için denize açılan balıkçılar, ağlarını çekerken bir karartı fark etti. Ağla birlikte tekneye aldıkları cismin insansız hava aracı olduğunu gören balıkçılar, durumu Jandarmaya haber verdi.







Olay yerine gelen Kefken Jandarma Komutanlığı ekipleri, ön kısmı hasarlı olan ve arkasında paraşüt olan insansız hava aracınının, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu bildirdi.







Tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği düşünülen İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi.