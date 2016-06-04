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kocaeli'nde balıkçıların ağına iha takıldı

KOCAELİ'NDE BALIKÇILARIN AĞINA İHA TAKILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçıların denize bıraktığı ağa Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) takıldı.

Tarih : 04 Haziran 2016, 09:19
Puan Ver : Kocaeli'nde Balıkçıların Ağına İha Takıldı(7/10)7


Alınan bilgiye göre, Kefken'de balık tutmak için denize açılan  balıkçılar, ağlarını çekerken bir karartı fark etti. Ağla birlikte tekneye  aldıkları cismin insansız hava aracı olduğunu gören balıkçılar, durumu Jandarmaya  haber verdi.



Olay yerine gelen Kefken Jandarma Komutanlığı ekipleri, ön kısmı  hasarlı olan ve arkasında paraşüt olan insansız hava aracınının, Türk Silahlı  Kuvvetleri'ne ait olduğunu bildirdi.



Tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği düşünülen İHA,  jandarma ekiplerine teslim edildi.








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