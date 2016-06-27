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kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 10 yaralı

KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 10 YARALI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen zincirmele trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle oluşan yoğunlukta bekleyen araçlara da aşırı hız nedeniyle duramayan bir otomobil çarptı.

Tarih : 27 Haziran 2016, 09:15
Puan Ver : Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı(6/10)5


Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.



D-605 karayolu cezaevi mevkisinde Kandıra yönüne giden otomobille, karşı yönden gelen pikap henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.



İki otomobil de duramayarak kaza yapan pikaba arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.








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