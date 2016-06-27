Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen zincirmele trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle oluşan yoğunlukta bekleyen araçlara da aşırı hız nedeniyle duramayan bir otomobil çarptı.



Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.







D-605 karayolu cezaevi mevkisinde Kandıra yönüne giden otomobille, karşı yönden gelen pikap henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.







İki otomobil de duramayarak kaza yapan pikaba arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.







Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.