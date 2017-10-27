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Kocaeli'de Yapılan Pişmaniye Tasvirli Statta Mutlu Son

KOCAELİ'DE YAPILAN PİŞMANİYE TASVİRLİ STATTA MUTLU SON

Kocaeli'de 89 bin metrekare arazi üzerine pişmaniye görüntüsü tasvir edilerek yapılan Kocaeli Stadı tamamlandı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Kocaeli'de Yapılan Pişmaniye Tasvirli Statta Mutlu Son(7/10)3

Kocaeli'de dış cephesi kentin simgesi pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olan Kocaeli Stadyumu, tamamlanarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayesinde TOKİ tarafından toplam 89 bin metrekare arazi üzerinde yapımı tamamlanan stadyum, kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anı görünümündeki dış cephesiyle ilgi çekiyor.

2024'E ADAY STATLAR ARASINDA

Türkiye'nin de ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalleri için belirlenen stadyumlar arasında gösterilen Kocaeli Stadyumu, bölgenin en modern spor komplekslerinden biri olarak gösteriliyor.

FIFA standartlarındaki stadyum, 264 kamerayla izleniyor. Tüm unsurları otomasyonla kontrol edilen stadyumda, 33 bin koltuk bulunuyor. Engellilerin de düşünüldüğü stadyumda, 160 bölüm engelliler için ayrıldı.

STAT YERDEN ISITMALI OLACAK

Saha zeminlerinin en önemli sorunlarından biri olarak gösterilen sıcaklık değişimlerine karşı stadyumun çimleri, yerden ısıtmalı ve soğutmalı olarak yapıldı.

Stadyum gerekli işlemlerin ardından Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devredildi.

"MUAZZAM BİR STAT YAPILDI"

Türk futbolunun köklü ekiplerinden, mazisinde 2 Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor'un yönetim kurulu üyesi Ceyhun Hoşdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın eski günlerine dönmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

Transfer yasaklarından dolayı altyapıdan çıkardıkları futbolcularla TFF 3. Lig'de mücadele ettiklerini ifade eden Hoşdil, kulübün yaklaşık 90 milyon lira borcu olduğunu aktardı.

Hoşdil, son yapılandırmayla bunun 60 milyon liraya düştüğünü dile getirerek, mali yapının düzeltilmesi için projeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"KULÜP OLARAK ORADA CİDDİ BAŞARILAR ELDE ETTİK"

İsmetpaşa Stadyumu'nda büyük başarılar kazandıklarını anlatan Hoşdil, "Kulüp olarak 2 Türkiye Kupası kazandık, Süper Lig'de ciddi başarılar elde ettik. Oradan ayrılırken de biraz hüzünlüyüz. İsmetpaşa, bizim için değeri olan bir yer ama sonuçta orası eski bir yapı. Taraftarların yeni beklentileri var. Muazzam bir stadyum yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burada şu anda TOKİ'den Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devri yapıldı. Tahmin ediyorum 1 ay içinde orada futbol oynayabilecek durumda olacağız." şeklinde konuştu.

"YENİ STAT, TARAFTAR SAYISINI ARTIRIR"

Hoşdil, Avrupa standartlarında 33 bin kişilik Kocaeli'ye yakışır bir stadyum inşa edildiğini aktararak, "Ümit ediyorum o stadyumda da inşallah Kocaelispor tekrar Süper Lig'de, hatta Avrupa'da mücadele edecek ve başarılara imza atacak. Kocaeli futbol kenti, insanlar futbolu iyi takip ediyor. Maçlarımıza gelen ciddi bir taraftar sayımız var. Yaklaşık 10 bin taraftar ortalamasıyla futbol oynuyoruz. Bölgesel Amatör Lig'de 22 bin taraftar karşısında oynadık. Yeni stat, fiziki şartları çok daha iyi ve konforlu bir yer." ifadelerini kullandı.

İsmetpaşa Stadyumu'nda rakibin Kocaelisporlu taraftarların baskısını hissettiğini dile getiren Hoşdil, "Yeni statta bu biraz daha fazla olacak. Bunun avantajını göreceğiz. Taraftar konforlu, iyi ve rahat edebileceği yerde maç izlemeyi sever. Bunu da hak ediyorlar. Ülkemizde yeni çok kaliteli stadyumlar yapılıyor. Bu taraftar sayısını daha da arttırır. Yeni stadımızda taraftar sayısı artmış bir şekilde, daha coşkulu taraftar desteğiyle maçlarımızı yapacağız. Yeni stadyumun başarılarımıza desteği olur." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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