KOCAELİ'DE TIRTILLARIN İSTİLA ETTİĞİ SOKAKTAKİ VATANDAŞLAR BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırtılların istila ettiği sokakta oturan vatandaşlar, yaz günü pencerelerini açamaz hale gelince belediyeden ilaçlama yapılmasını istedi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta bulunan ağaçları tırtıllar istila ederken, burada oturanlar zararlının evlerine girmesinden rahatsız oldu. Yaz günü, pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz hale gelen aileler, ilaçlama yapılmasını istedi.
BALKONA DAHİ ÇIKAMAZ OLDULAR
Körfez Kuzey Mahallesi Bülbül Sokak'ta evlerin önünde bulunan ağaçları tırtıllar sardı. Hızla yayılan tırtıllar sokakta evlere girince buralarda oturanlar rahatsız oldu. Evlerinin pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz olanlar belediyeden ağaçların ilaçlanması istedi. Mahalle sakinlerinden Şaban Karslı, "Evlerin önündeki ağaçları tırtıllar bastı. Birçok kez telefonla belediyeyi aramama rağmen bana ilçe genelinde bu sorunun bulunduğu söylendi. Mahallemize gelen belediye ekipleri fotoğraf çekip gitti. Başka bir şey yaptıkları yok. Geceleri nasıl uyuyalım ki? Evimizin pencereleri ve kapıları kapatıyoruz bu sıcakta. Evin içerisine giren tırtılları toplayıp dışarı atıyoruz" dedi.
"AĞAÇLAR İLAÇLANMAYINCA TIRTILLAR BASTI"
Tırtılları temizlemesine rağmen başa çıkamadığını ifade eden Gülşen Soylu ise, şöyle dedi: "Ağaçlar ilaçlanmadığı için evimizi tırtıllar bastı. Süpürüyor, temizliyoruz ama yine de tırtıllarla başa çıkamıyoruz. Belediyeyi bekliyoruz ama gelen giden yok, kaç kez aradık. Yan binada ve diğer binaların duvarlarında tırtıllar var. Biz bu durumdan muzdaripiz bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Balkonlarımıza geliyor ve yaz günü bu sıcakta mecburen pencerelerimi kapılarımı kapatıyorum. Balkonlarımızda çamaşırların üzerinde tırtıllar geziyor. Çamaşırları silkelemeden içeri alamıyorum. Belediyeye bildirdik ama ilaçlayan olmadı."
"UYURKEN AYAKLARIMDA TIRTILLAR GEZİYOR"
Ensar Çapın geceleri ayaklarında gezinen tırtıllar nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, "Geceleri uyurken ayaklarımda tırtıllar geziyor. Çok fazla kaşıdığım için yara oluyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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