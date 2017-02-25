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kocaeli'de huzur operasyonu

KOCAELİ'DE HUZUR OPERASYONU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Dilovası'nda gerçekleştirilen Huzur operasyonunda bin 2 kişi sorgulanırken, kaçak avlanmış 3 bin ton midye ele geçirildi.

Tarih : 25 Şubat 2017, 12:46
Puan Ver : Kocaeli'de Huzur Operasyonu(6/10)7


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Dilovası'nda gerçekleştirilen huzur operasyonuna 116 personel katıldı. Operasyonda polis ekiplerince durdurulan araçlarda GBT sorgulaması yapıldı.



GBT sorgulaması yapılan bin 2 kişiden, arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Sabit yol uygulamalarında ise trafik kontrolü yapılan 233 araçtan 14 araç sürücüsüne 5 bin 088 TL idari para cezası uygulandı.



 



kaynak:sabah








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