KOCAELİ'DE HUZUR OPERASYONU
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Dilovası'nda gerçekleştirilen Huzur operasyonunda bin 2 kişi sorgulanırken, kaçak avlanmış 3 bin ton midye ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Dilovası'nda gerçekleştirilen huzur operasyonuna 116 personel katıldı. Operasyonda polis ekiplerince durdurulan araçlarda GBT sorgulaması yapıldı.
GBT sorgulaması yapılan bin 2 kişiden, arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Sabit yol uygulamalarında ise trafik kontrolü yapılan 233 araçtan 14 araç sürücüsüne 5 bin 088 TL idari para cezası uygulandı.
kaynak:sabah
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