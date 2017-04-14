KOCAELİ'DE FETÖ OPERASYONU
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında "Bylock" kullanıcılarının da bulunduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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