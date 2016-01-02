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kocaeli'de feci ölüm!

KOCAELİ'DE FECİ ÖLÜM!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde genç bir kadın, çalıştığı fabrikanın kapalı demir kapısından geçmeye çalıştığı anda kapının hareket etmesi sonucu kapı ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Ocak 2016, 14:44
Puan Ver : Kocaeli'de Feci Ölüm!(9.6/10)11


Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde genç bir kadın, çalıştığı fabrikanın kapalı demir kapısından geçmeye çalıştığı anda kapının hareket etmesi sonucu kapı ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.



 Başiskele Kullar Karadenizliler Mahallesi Ordulu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ark Pres Emniyet Kemerleri isimli iş yerinde çalışan Muradiye Aktaş isimli genç kadın, iş yerinin otomatik dış kapısında sıkışarak feci şekilde can verdi. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde iş yerine gelen Muradiye Aktaş, iş yerinin otomatik demir kapısının arasından elini uzatarak butona basıp kapıyı açmak istedi. Butona basılmasıyla birlikte otomatik kapı hareket etti. Genç kadın elini kapı arasından kurtaramayarak beton duvar ve demir kapı arasına sıkıştı.

Korkulukları keserek çıkarttılar

Sabah saatlerinde cadde üzerinden geçmekte olan vatandaşlar tarafından fark edilen Muradiye Aktaş için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından demir kapının korkulukları itfaiye ekipleri tarafından kesilerek sıkıştığı yerden güçlükle alınan Muradiye Aktaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.








Etiketler: Kocaeli  De  Feci  Ölüm    haber

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